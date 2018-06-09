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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:  DERTLERİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I HAPİSTEN ÇIKARTABİLMEKTİR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

  *İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  "Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir.

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur"

" Ben hayatımda hiçbir seçimde bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Ben seçimlerde herkes ne kadar çalışıyorsa 2 kat 3 kat çalışan bir adamım"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Can EROK İstanbul DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karşımızdakiler de bilmenizi istiyorum ki bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu'yu Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve partililer karşıladı. İlçe başkanlığına gelen Soylu burada kendisini bekleyen partililere bir konuşma yaptı.

"1 GÜNDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRLER BU ÜLKEDE"
27 Şubat'ta Gaziosmanpaşa'da ilçe başkanı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Yani bundan tam 21 yıl evveli. 27 Şubat'tan 1 gün sonra 28 Şubat oldu. Türkiye'de inançları kısıtladılar. Türkiye'de insanları fişlediler. Türkiye'de kıyafetlerine göre girilemez ve girilebilecek yerleri oluşturdular. 28 Şubat'ta herkese bir deli feracesi giydirdiler. 27 Şubat'ta hürriyet vardı, özgürlük vardı. Serbestlik vardı rahatlık vardı. 24 saatte Türkiye'nin kaderini değiştirdiler. 7 Haziran'la 1 Kasım arası şımarıklığı ile beraber doğu ve güneydoğuyu neredeyse kaosa döndürdü. Yaktılar, yıktılar. Şımardılar ve 'Biz geldik' dediler. Söylemek istediğimi anlattığımı zannediyorum. 1 günde her şeyi değiştirebilirler bu ülkede. Bu sistem bir vesayet sistemidir. Yani her an birilerinin devreye girmeye hazır olduğu bir sistemdir" diye konuştu.

"BEM HAYATIMDA HİÇ BİR SEÇİMDE BU KADAR ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Bakan Soylu, "Kıymetli arkadaşlar, hanımefendiler size çok net bir şey söyleyeyim. AK Parti bugüne kadar bu seçimleri büyük oranda kadınların gücüyle kazanmıştır. Bu kadar net ve açıktır bu. Şimdi sizden evet bu kritik seçimde büyük bir hamle daha bekliyoruz. Seçim 15 gündür arkadaşlar. Bu benim tecrübem. Tüm seçimler 15 gündür. Gerisi hazırlık, anlatma, sahaya ısınma hadisesidir. Biz de son 15 güne giriyoruz. Bu büyük mücadeleyi ortaya koyacak bir hali hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bu bir uyarı seçimi değil. Bu bir güç verme seçimi olmalıdır. Size bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir seçimde bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Ben seçimlerde herkes ne kadar çalışıyorsa 2 kat 3 kat çalışan bir adamım. Gün de 3 ekiple çalıştım. Ama bu seçimin önemi inanınız ki çok büyüktür" dedi.

KARAMOLLAOĞLU'NU ELEŞTİRDİ
Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: Karşımızdakiler de bilmenizi istiyorum ki bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur. Milletimize bunlarını anlatınız. Ve herkese anlatın. 28 Şubat süreci ve ondan önceki süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer bileşenlerinin baskısı altında kalmış Temel Karamollaoğlu bugün celladına neredeyse eğilmiş ve 'bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizden özür diliyorum' denilen noktaya gelmiştir. Yazıklar olsun. Bu memlekette ona verilen görevlere, ona verilen eğitime, ona anlatılanlara ve milletin ona gösterdiği hürmete yazıklar olsun. Bu kadar açık ve nettir. Kimlerin kimlerle işbirliği içerisinde olduğu aslında kimlerin kimlerle beraber olduğunu net bir şekilde milletimizde görüyorum. Bunu milletimizle paylaşmamız lazım

Görüntü Dökümü:
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-Soylunun gelişi
-Partililer vatandaşların karşılaması
-Soylu'nun açıklamaları
-Alkışlar
-Partililerden detaylar

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