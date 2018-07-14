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İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, 1 AYDA 18 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEYE GİTTİ ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki incelemelerinin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür ilçesine geçti.

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)

BAKAN SOYLU, 1 AYDA 18 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEYE GİTTİ
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki incelemelerinin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür ilçesine geçti. Pülümür'de son bir ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine giden Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Bakan Soylu, Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.
Burada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den bilgi alan Soylu, kuleyi inceleyerek görev başındaki askerlerle sohbet etti. Bakan Soylu daha sonra Van'a gitmek üzere Tunceli'den ayrıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da (2)

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