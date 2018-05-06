İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TÜRKİYE DİNDARLARI ÖTEKİLEŞTİRMEKTEN KURTARDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "1950-1960 yılları arasında Türkiye, köylüleri ötekileştirmekten kurtardı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye dindarları ötekileştirmekten kurtardı" dedi.

"İstanbul Gençlik Festivali"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi. Soylu daha sonra kendisini bekleyen gençlere seslendi. Soylu, "1950-1960 yılları arasında Türkiye, köylüleri ötekeliştirmekten kurtardı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye dindarları ötekileştirmekten kurtardı" dedi.

"EN ÖNEMLİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHIYIZ"

Türkiye'nin en güvenli geçiş güzergahı olduğunu söyleyen bakan Soylu, " Dünya ne söylerse söylesin. En önemli enerji geçiş güzergahıyız. Bunu bizden alamazlar. İki önemli enerji çanağı var. Biri Kafkas-Hazar biri de Ortadoğu.. Dünyada bizim üzerimizden geçebilecek daha güvenli bir geçiş güzergahı yok. Yakın zamanda Almanya ve Avrupa doğalgazın yüzde 90'ını ithal getirecek. Hangi ülkelerden güvenli geçirerek getirecekler. Bu da bizim en önemli avantajlarımızdan birisi" diye konuştu.