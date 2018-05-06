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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TÜRKİYE DİNDARLARI ÖTEKİLEŞTİRMEKTEN KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "1950-1960 yılları arasında Türkiye, köylüleri ötekileştirmekten kurtardı.

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "1950-1960 yılları arasında Türkiye, köylüleri ötekileştirmekten kurtardı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye dindarları ötekileştirmekten kurtardı" dedi.
"İstanbul Gençlik Festivali"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.
Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi. Soylu daha sonra kendisini bekleyen gençlere seslendi. Soylu, "1950-1960 yılları arasında Türkiye, köylüleri ötekeliştirmekten kurtardı. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye dindarları ötekileştirmekten kurtardı" dedi.

"EN ÖNEMLİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHIYIZ"
Türkiye'nin en güvenli geçiş güzergahı olduğunu söyleyen bakan Soylu, " Dünya ne söylerse söylesin. En önemli enerji geçiş güzergahıyız. Bunu bizden alamazlar. İki önemli enerji çanağı var. Biri Kafkas-Hazar biri de Ortadoğu.. Dünyada bizim üzerimizden geçebilecek daha güvenli bir geçiş güzergahı yok. Yakın zamanda Almanya ve Avrupa doğalgazın yüzde 90'ını ithal getirecek. Hangi ülkelerden güvenli geçirerek getirecekler. Bu da bizim en önemli avantajlarımızdan birisi" diye konuştu.

"HAVA YASTIĞI PATLAMIŞSA 112'YE SÖYLEYECEK"
Konuşmasında sağlıkta yeni bir sistemin müjdesini veren Bakan Soylu, "Bu yılın sonuda 76 vilayete 112 getiriyoruz. Yeni sistem kurduk. Normalde 2022'de bitmesi gerekiyordu. Yeni ünvanı yakaladık. Yeni bir sistemle kiraladık. Kendimiz yapacaktık bulut sistemle kiraladık ve 2019 Haziran ayında Türkiye'nin her tarafından 112 olacak. Arabayla gidiyorsunuz. Arabanız kaza yaptı. Bir butano basmak suretiyle ilgili teknoloji varsa ki yeni nesil arabalarda var. Hava yastığı patlamışsa 112'ye söyleyecek. İçeri 112'nin sesini verecek. İrtabat kuracak, konumunuzu öğrenecek ve ambulans yanınıza gelecek. Avrupa henüz bu sisteme geçebilmiş değil. İlk geçen Türkiye olacak" şeklinde konuştu.

"MUHALEFETTE ENGELLEME OLMADIĞI İÇİN DAHA İYİ DENETLEYECEK, ÖNERECEK"
24 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Soylu, "Yepyeni sisteme giriyoruz. Eski sistemde muhalet engellemeye yönelik anlayış ortaya koyuyordu. Muhalefet önermektir, denetlemektir, takip etmektir. Bütün bunları yapması gerekirken engellemeye çalışan bir sistem vardı. Yeni sistemde yürütme ayrı. Yasama kendi işini yapacak. Muhalefette engelleme olmadığı için daha iyi denetleyecek, önerecek. Değişimin önermenin; daha doğrusu nesnelliğin dili olacak. Çok konuşan değil iş üretenin kolaylaştıran, zenginleştiren, demokratikleştiren önemli olacak." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun standları ziyaret etmesi
-Konuşması
-Detaylar

06.05.2018 - 12.06 - Haber Kodu : 180506054

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