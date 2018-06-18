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İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunması) Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunması) Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil."


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