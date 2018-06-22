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İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 06:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarını söyledi.

Önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Her gün bize şunu anlattılar. 'Biz başaramayız. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz beceremeyiz.' Hatta dilimize şunu pelesenk ettiler. 'Bizden adam olmaz.' diye. Neden biliyor musunuz? Hep küçük fotoğrafla uğraştırdılar. İstemediler ki biz fabrikalar yapalım, istemediler ki Marmaray yapalım, istemediler ki Avrasya Tüneli yapalım, istemediler ki bölünmüş yol yapalım, istemediler ki şehir hastaneleri yapalım, istemediler ki tekno-kentler yapalım, istemediler ki sanayi siteleri yapalım, istemediler ki 26 havalimanını 56 havalimanına çıkaralım, istemediler ki Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapalım, insansız hava aracı yapalım, Altay tankını yapalım, Atak helikopteri yapalım, savaş gemisi yapalım…Bunları istemediler. Hep kendi içimizdeki kavgalarla beraber, bir birimizin gözünü oyarak bu ülkenin yarınlarına bakmayalım, dünyada ne oluyor ona bakmayalım istediler. Bize uzaktan parmak sallandığı zaman ayaklarımız titresin, oturalım duralım. Şimdi oturmuyoruz, durmuyoruz. Parmak sallasalar da bir işe yaramıyor."

Bu milleti hainlere teslim etmediklerini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:
"Bize her şeyi söyleyebilirler. Her türlü iftirayı da atabilirler. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız diyebilirler. Ama size sadece şunu söylemek istiyorum. Bize hangi iftirayı atarlarsa atasınlar, hiçbir önemi yok. Ama biz bir şey yaptığımızı ve bu millete, bu milletin namusuna, onuruna halel getirmediğimizi biliyoruz. Gezi olaylarını yaptılar, bize kumpas kurmak için, 17-25 Aralık'ı yaptılar, bize baskı kurmak için. 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, bize baskı kurmak için. 15 Temmuz'u yaptılar, bu milleti bir ihanet çetesine teslim etmek için, bize baskı kurmak için. Ama bu milletin verdiği emanete ihanet etmedik. Ve Allah şahittir, toprak da şahittir ve bu tarih şahittir."

"FETÖ İLE İLGİLİ YENİ BİR BELGE DAHA ÇIKTI"

Terörle mücadelenin devam edeceğini dile getiren Soylu, "Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Artık kimse takmıyo sizi çünki adamlar sizi sizden saha iyi tanıyor,güvenirliğinizi iyice kaybettiniz .
Bu adam bu ülkede ne iş yapıyor bilen var mı...
Fabrikalar nı dedi? Ya bu süleyman denen zat akp ye geçmeden önce neler demiş videosunu dublörüne mi çektirdi? Dün dündür bugün bugündürcüden dün kara bugün ak diyenden siyasetçi olmaz arkadaş milletten de asla samimi destek alamaz nokta!
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