İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milyonlarca insan sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen bizim dışımızda milyonlar da bu Anadolu yurduna dua ettiler. Sorumluluğumuz büyük ama biliniz Allah dağına göre kar verir. O güvenilir dağ olabilmek, omuzlarında bu sorumluluğu taşıyabilmek milletin en önemli karakteridir" dedi. Ramazan Bayramı programı kapsamında Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Hakkari'ye gelen Soylu, bayram namazını Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Soylu, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında asker ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, tüm askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayram namazının ardından hep birlikte aynı sofranın etrafında bayramı birlikte geçirdiklerini söyledi. Geçen Kurban Bayramı'nda yine Yüksekova'da olduğunu anımsatan Soylu, bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile ilçeye geldiğini belirtti. Geçen yıldan bu yana terörle mücadele, asayiş ve diğer görevlerde çok mesafe aldıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Bugün ülkemiz huzur içindeyse, şimdi burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız, bayramı hep birlikte kucakladığımız çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkıları var. Milletimiz size duacı. Milletimizin evinde huzur içinde oturmasını, iş yerinde huzur içinde çalışmasını, evine, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin etmek, biliniz ki bu milletin her daim dualarında, bu milletin gönlünde olmanızı sağlıyor." - "Milletimize pusu kurmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin" Soylu, bayramların millet olmanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu, bazen cenazelerde omuz omuzda tabut taşıyarak, bazen bir şehidin arkasından binlerce insan tekbir getirerek, bazen düğünlerde halay, horon oynayarak, mezarları ziyaret ederek, bu ülkeye göz dikenlere haddini bildirerek, en iyi üretimi yaparak, tarihle, geçmişle övünerek millet olduklarını dile getirdi.

Mübarek bir ayı geride bıraktıklarını, herkesin bu ayda ülkesi, milleti, ailesi ve çocukları için dua ettiğini kaydeden Soylu, şunları kaydetti: "Milletimize pusu kurmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin diye dua ettik. Milyonlarca insan sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen bizim dışımızda milyonlar da bu Anadolu yurduna dua ettiler. Sorumluluğumuz büyük ama biliniz Allah dağına göre kar verir. O güvenilir dağ olabilmek, omuzlarında bu sorumluluğu taşıyabilmek milletin en önemli karakteridir. Burada oturduğunuz yerde öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki bu millete güç, kuvvet veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza buraya geleceğimi arz ettiğimde her birinize selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini ve bayram dileklerini iletti. Bunları söylerken sanki sizin yanında olmak istiyor gibiydi." "Öyle dönemlerden geçiyoruz ve herkes bu memleketin selameti açısından öyle riskler alıyor ki, şükürler olsun hem milletimiz hem sizler bizi mahcup etmediniz." diyen Soylu, askerlerin ailelerine selam, hürmet ve bayram dileklerini iletti.