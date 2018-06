İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

"Bugün ülkemiz huzur içindeyse, şimdi burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız, bayramı hep birlikte kucakladığımız çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkıları var. Milletimiz size duacı. Milletimizin evinde huzur içinde oturmasını, iş yerinde huzur içinde çalışmasını, evine, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin etmek, biliniz ki bu milletin her daim dualarında, bu milletin gönlünde olmanızı sağlıyor."

"Milletimize pusu kurmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin diye dua ettik. Milyonlarca insan sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen bizim dışımızda milyonlar da bu Anadolu yurduna dua ettiler. Sorumluluğumuz büyük ama biliniz Allah dağına göre kar verir. O güvenilir dağ olabilmek, omuzlarında bu sorumluluğu taşıyabilmek milletin en önemli karakteridir. Burada oturduğunuz yerde öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki bu millete güç, kuvvet veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza buraya geleceğimi arz ettiğimde her birinize selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini ve bayram dileklerini iletti. Bunları söylerken sanki sizin yanında olmak istiyor gibiydi."

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu duamız bir taraftan Allah'ın katında kabul edilecek ve inanıyorum ki bugün her biriniz ailelerinizle konuştuğunuzda, oluşacak bayram ikliminin ülkemin bir huzur iklimiyle buluşmasına sebebiyet teşkil edecek. Her günümüz bayram gibi olsun ve her gününüz bayramın huzuru içinde olsun. Öyle bir alışkanlık oluştu ki buraya gelmesek bayramı başka bir yerde yapsak sanki biz yalnız kalacağız, siz de yalnız olacaksınız gibi bir duygu oluştu. Allah bu birlikteliği inşallah daim eder. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara ağız tadıyla ulaşmayı nasip eder."

Soylu, daha sonra üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaşmak üzere Tümen Komutanlığından ayrıldı.