Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.
Bakan Soylu, Yenikapı'da devam eden İstanbul Gençlik Festivali'ne katıldı. Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, beraberindeki yetkililere, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi.
(FOTOĞRAF)
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum