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İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil, bizim için şu anda bir yakın hedef ve bir zamanlama hedef."


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