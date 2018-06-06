HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir."


PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacakBalayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak
Durdurmak istediği sürücü gaza basında kaputta asılı kaldıDurdurmak istediği sürücü gaza basında kaputta asılı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.