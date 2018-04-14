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İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünya evine giren çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Soylu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atmaca'nın oğlu Cengizhan Atmaca ile Zeynep Gül Köse'nin, Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş yaptı.

Gümrükçüoğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Soylu, birbirine çok yakışan genç çifte çıktıkları kutsal yolculukta ömür boyu mutluluklar diledi.

Bakan Soylu, 28 yıllık evli olduğunu belirterek, "Bu tecrübeden hareketle size şunu ifade etmek isterim. Birbirinizi muhakkak sevin ve sayın ama sizleri bugüne getiren, hele şu heyecanlı anda dualarını sizden esirgemeyen annelerinizi ve babalarınızı birbirinizden daha fazla sevin. İnanın ki o zaman haneniz bereketli olur, güzelliklerle dolar. Bu memlekete ailesini, annesini, atasını, memleketini bilen güzel evlatlar yetiştirin. O kadar güzel bir evlilik yapın ki herkes çocuklarına, 'Zeynep Gül ile Cengizhan'ın evliliği gibi evliliğiniz olsun.' diye nasihatta bulunsun." ifadelerini kullandı.

Cennetin annelerin ayağının altında olduğunu dile getiren Soylu, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Onun için bu cüzdan senin hakkın. Sayın Cumhurbaşkanımızın üç çocuk nasihatini de hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir nasihati daha var. Geçen gün hepimizi topladı 'Eğer anneniz yaşıyorsa ayağının altını öpün. Bilin ki huzur yolu oradadır.' dedi. Bir taraftan nesliminiz devam etmesi ve artması, diğer taraftan da bereket. Cüzdan sana, sabır sana, çocuklar sana, ailenin bütün güzellikleri sana emanet. Allah mutlu ve bahtiyar etsin inşallah."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahitliği Trabzon

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