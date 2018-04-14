İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünya evine giren çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Soylu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atmaca'nın oğlu Cengizhan Atmaca ile Zeynep Gül Köse'nin, Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş yaptı.

Gümrükçüoğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Soylu, birbirine çok yakışan genç çifte çıktıkları kutsal yolculukta ömür boyu mutluluklar diledi.

Bakan Soylu, 28 yıllık evli olduğunu belirterek, "Bu tecrübeden hareketle size şunu ifade etmek isterim. Birbirinizi muhakkak sevin ve sayın ama sizleri bugüne getiren, hele şu heyecanlı anda dualarını sizden esirgemeyen annelerinizi ve babalarınızı birbirinizden daha fazla sevin. İnanın ki o zaman haneniz bereketli olur, güzelliklerle dolar. Bu memlekete ailesini, annesini, atasını, memleketini bilen güzel evlatlar yetiştirin. O kadar güzel bir evlilik yapın ki herkes çocuklarına, 'Zeynep Gül ile Cengizhan'ın evliliği gibi evliliğiniz olsun.' diye nasihatta bulunsun." ifadelerini kullandı.