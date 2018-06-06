HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanı Soylu, NTV canlı yayınına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "(Af) Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir" - "(Bedelli askerlik) Kandil, Afrin, Cerablus sınırlarımız dışında binlerce evladımız, kahramanımız var. Şimdi bu kararı vermek öyle kolay bir iş değildir. Seçimden sonra elbetteki Türkiye'nin ihtiyaçları bunu gerektiriyorsa, hakikaten önemli derecede buna ihtiyacımız varsa ve toplum da bu konuda 'evet bu olabilir' diye değerlendirme ortaya koyabiliyorsa ve biz bunu anlayabiliyorsak, bu düşünülebilir ve değerlendirilebilir ama meselenin iki tarafını da görmek gerekir" - "Bütün Türkiye, bütün dünya İstanbul'u taksi taşımacılığı konusunda örnek gösterecektir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, af konusuyla ilgili "Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir." dedi.

NTV'de katıldığı programda, af konusundaki görüşü sorulan Soylu, AK Parti olarak seçim gündemlerinde affın olmadığını ama Cumhur İttifakı'nda birlikte oldukları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin kendi seçim beyannamesinde ve değerlendirmelerinde böyle bir gündemin bulunduğunu anlattı.

Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bugün bir ittifak yapıyoruz ama bir hükümet koalisyonuna adım atmış değiliz. Bu elbette seçim sonucunda bulunacak. Biz bir hükümet içerisinde birlikte olacak mıyız olmayacak mıyız? Bu konudaki değerlendirme, seçim bittikten sonra. Ama bugün hakikaten MHP ile çok düzgün, ilkeleri çok net belli olmuş iki ayrı siyasi partinin, ortak bir takım değerler üzerinde bir araya geldiği bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakı da olumlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Milletimizin faydasına bir ittifak gerçekleştiriyoruz. MHP'nin kendine ait bir düşüncesi olabilir. Biz bugün ittifaktayız. Dün ayrı siyasal partilerdeydik, ayrı siyasal zeminlerimiz var, ayrı değerlendirmelerimiz var, ayrı siyasal perspektiflerimiz var. Ama Türkiye'nin geleceği için bir ittifakta bir araya geldik, oranın da kendine ait bir seçim beyannamesi var, bizim de kendimize ait bir seçim beyannamemiz var, çok net."

"Ortak paydada öyleyse af yok diyebiliyorsunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir." dedi.

Soylu, "İlerisi için de ittifakta sıkıntı yaratma ihtimali var mı affın?" sorusuna karşılık, "Böyle bir şeyin hiçbir sıkıntısı olmaz. Çünkü bununla başlayan bir şey değil ki bununla bitecek olsun." yanıtını verdi.

- "Tartışılmasını bile yanlış görüyorum"

Tutuksuz yargılamanın, tutuklu yargılamanın önüne geçtiği değerlendirmelerine ilişkin görüşü sorulan Soylu, şunları söyledi:

"Bu da yanlış. Karşılaştığımız örgüt Türkiye'yi top yekun ele geçirmeye çalışan bir örgüt. Bir düşünün, FETÖ'cüler Türkiye'yi yönetiyorlar. Ne halde olursunuz? Bir, demokrasi ortadan kalkar. İki, hukukun üstünlüğü ortadan kalkar, üç Türkiye bağımlı hale gelir. Dört, herkes kendini baskı içinde, fanus içinde görür. Bu kadar açık ve nettir. Burada, buna ait bir tedbiri geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu milleti korumak esastır. Bunun tartışılmasını bile yanlış görüyorum. Buradaki denge, elbetteki hukukun vereceği karardır. Hukukun verdiği kararlar üzerinden bunlar yapılır. Ama bir tedbir, elbetteki biz güvenlik tarafı olarak söylüyorum, tedbiri isteriz. Tedbir önemlidir çünkü."

- Bedelli askerlik konusu

Bakan Soylu, bedelli askerlik konusuna ilişkin ise Türkiye'de her dönem bedelli askerliğin konuşulduğunu ifade etti.

Terörle mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, şunları dile getirdi:

"Bir şehit veriyoruz, binlerce insan arkasında. Kandil, Afrin, Cerablus sınırlarımız dışında binlerce evladımız var, kahramanımız var. Sınırlarımızı bekleyen binlerce kahramanımız var. Terörle uğraşıyorlar, düzensiz göçle uğraşıyorlar, uyuşturucuyla uğraşıyorlar. Bunların hepsi doğru. Şimdi bu kararı vermek öyle kolay bir iş değildir. Onun için AK Parti bunu kendi içerisinde değerlendirdi. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, seçim sonrası bu tekrar oturulur, konuşulur. Daha önce de bedelli çıktı ve istenilen başvuru 8'de 2 oranında oldu. Yani potansiyelle başvuru arasındaki toplam oran. Şimdi seçim sonrası bunlar oturulup konuşulur. Ama şu bizi üzer, biz bunun siyasal bakışı değiliz. 'Seçim var, acaba buradan bir oy devşirilebilir mi?' diye böyle bir baskı karşısında el teslim durmak değil. Eğer seçimden sonra elbetteki Türkiye'nin ihtiyaçları bunu gerektiriyorsa, hakikaten önemli derecede buna ihtiyacımız varsa ve toplum da bu konuda 'evet bu olabilir' diye değerlendirme ortaya koyabiliyorsa ve biz bunu anlayabiliyorsak, bu düşünülebilir ve değerlendirilebilir ama meselenin iki tarafını da görmek gerekir."

- "En kaliteli taksi İstanbul'da olacak"

Vatandaşların taksilerin daha iyi hizmet vermesiyle UBER ve benzerlerine yönelmemesiyle ilgili nelerin yapılacağına ilişkin soru üzerine Soylu, UBER'de başka bir belgenin taksi taşımacılığı için yetkisiz kullanıldığını, bunun korsan olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesinin 2015 nisan ayında korsan taşımacılığı iptal ettiğini hatırlatan Soylu, "UBER'e bugün ceza kesilmeye başlanmadı, UBER'e iki yıldır ceza kesiliyor. Taksimetreli taksi olmayan, normal bir taksi olan, korsan... İkisinin arasında çok fark yok. İkisi de aynı. Birisi kurumsal birisi daha bireysel. İkisini de şu an bizim bağlama yetkimiz yok. 2015'in nisanında Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi, işleten ile sürücü arasındaki bir ihtilaf sebebiyle iptal etmiş." diye konuştu.

Kanunda belirtildiği üzere özellikle bu tip taşımalarda hiçbir şekilde komisyon alınamadığını anlatan Soylu, taksiciliğin bireysel bir iş olduğunu, karteller ve daha üst kurumlar bunu kendi adlarına yönetmesin diye komisyon alınamayacağına ilişkin kanunun bulunduğunu dile getirdi.

Soylu, "Üçüncüsü bunlar vergilerini Türkiye'ye de vermiyorlar. Şimdi devlet ne yapsın? Üç tane kıstas var. Devlet buna 'hayır devam edin' mi desin bir hukuksuzluğu göre göre. Devletin de taksicilerin de yapması gereken bir şey daha var. Onu yapmaya başladık zannediyorum önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımız bunu görecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı. Bu üç temel muhatap olarak bu konuda yani taksilerimizin konforunun yükselmesi ve herkesin şikayet ettiği bir takım unsurlar var. Ben taksi duraklarına da çeşitli münasebetlerle gidip görüşüyorum. Onlar da aynısını söylüyor. Bu şikayetleri ortadan kaldıracağız. Eğer kaldırmazsak, biz de gereğini yapmak zorunda kalırız. Onlar da istiyor zaten. Siz de gereğini yapın. Onlar da üst segment alışlara başladı."

Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İ Taksi" hizmeti verdiğini hatırlatan Soylu, mahalli idarelerin bunu yapabilme hakkı olduğunu dile getirdi.

Bu konuda en kaliteli taksinin İstanbul'da olacağını anlatan Soylu, "Bütün Türkiye, bütün dünya İstanbul'u taksi taşımacılığı konusunda örnek gösterecektir. Vatandaşımızın haklı sitemleri vardır. Bizim görevimiz haklı sitemleri ortadan kaldırmaktır. Taksicilerin görevi de odur." dedi.

UBER sürücüleri ve taksi şoförleri arasında çıkan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Şiddet kesinlikle tasvip edilemez. Çünkü hukuk devletiyiz biz. Neyin şiddetini olaya koyacaksınız? Siz devlete söylersiniz, devlet bunun gereğini yerine getirir. Hiç kimsenin bu konuda kendi ceza verme kabiliyeti olması mümkün değildir." dedi.

(Sürecek)

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
AK Partili Hamza Dağ, 'Millet İttifakı'nı eleştirdiAK Partili Hamza Dağ, 'Millet İttifakı'nı eleştirdi
Eğitime destek için Artvin'den Muğla'ya koştuEğitime destek için Artvin'den Muğla'ya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.