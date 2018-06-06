İçişleri Bakanı Soylu, NTV canlı yayınına katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, af konusuyla ilgili "Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir." dedi. NTV'de katıldığı programda, af konusundaki görüşü sorulan Soylu, AK Parti olarak seçim gündemlerinde affın olmadığını ama Cumhur İttifakı'nda birlikte oldukları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin kendi seçim beyannamesinde ve değerlendirmelerinde böyle bir gündemin bulunduğunu anlattı. Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bugün bir ittifak yapıyoruz ama bir hükümet koalisyonuna adım atmış değiliz. Bu elbette seçim sonucunda bulunacak. Biz bir hükümet içerisinde birlikte olacak mıyız olmayacak mıyız? Bu konudaki değerlendirme, seçim bittikten sonra. Ama bugün hakikaten MHP ile çok düzgün, ilkeleri çok net belli olmuş iki ayrı siyasi partinin, ortak bir takım değerler üzerinde bir araya geldiği bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakı da olumlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Milletimizin faydasına bir ittifak gerçekleştiriyoruz. MHP'nin kendine ait bir düşüncesi olabilir. Biz bugün ittifaktayız. Dün ayrı siyasal partilerdeydik, ayrı siyasal zeminlerimiz var, ayrı değerlendirmelerimiz var, ayrı siyasal perspektiflerimiz var. Ama Türkiye'nin geleceği için bir ittifakta bir araya geldik, oranın da kendine ait bir seçim beyannamesi var, bizim de kendimize ait bir seçim beyannamemiz var, çok net."

"Ortak paydada öyleyse af yok diyebiliyorsunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir." dedi. Soylu, "İlerisi için de ittifakta sıkıntı yaratma ihtimali var mı affın?" sorusuna karşılık, "Böyle bir şeyin hiçbir sıkıntısı olmaz. Çünkü bununla başlayan bir şey değil ki bununla bitecek olsun." yanıtını verdi. - "Tartışılmasını bile yanlış görüyorum" Tutuksuz yargılamanın, tutuklu yargılamanın önüne geçtiği değerlendirmelerine ilişkin görüşü sorulan Soylu, şunları söyledi: "Bu da yanlış. Karşılaştığımız örgüt Türkiye'yi top yekun ele geçirmeye çalışan bir örgüt. Bir düşünün, FETÖ'cüler Türkiye'yi yönetiyorlar. Ne halde olursunuz? Bir, demokrasi ortadan kalkar. İki, hukukun üstünlüğü ortadan kalkar, üç Türkiye bağımlı hale gelir. Dört, herkes kendini baskı içinde, fanus içinde görür. Bu kadar açık ve nettir. Burada, buna ait bir tedbiri geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu milleti korumak esastır. Bunun tartışılmasını bile yanlış görüyorum. Buradaki denge, elbetteki hukukun vereceği karardır. Hukukun verdiği kararlar üzerinden bunlar yapılır. Ama bir tedbir, elbetteki biz güvenlik tarafı olarak söylüyorum, tedbiri isteriz. Tedbir önemlidir çünkü."

- Bedelli askerlik konusu Bakan Soylu, bedelli askerlik konusuna ilişkin ise Türkiye'de her dönem bedelli askerliğin konuşulduğunu ifade etti. Terörle mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, şunları dile getirdi: "Bir şehit veriyoruz, binlerce insan arkasında. Kandil, Afrin, Cerablus sınırlarımız dışında binlerce evladımız var, kahramanımız var. Sınırlarımızı bekleyen binlerce kahramanımız var. Terörle uğraşıyorlar, düzensiz göçle uğraşıyorlar, uyuşturucuyla uğraşıyorlar. Bunların hepsi doğru. Şimdi bu kararı vermek öyle kolay bir iş değildir. Onun için AK Parti bunu kendi içerisinde değerlendirdi. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, seçim sonrası bu tekrar oturulur, konuşulur. Daha önce de bedelli çıktı ve istenilen başvuru 8'de 2 oranında oldu. Yani potansiyelle başvuru arasındaki toplam oran. Şimdi seçim sonrası bunlar oturulup konuşulur. Ama şu bizi üzer, biz bunun siyasal bakışı değiliz. 'Seçim var, acaba buradan bir oy devşirilebilir mi?' diye böyle bir baskı karşısında el teslim durmak değil. Eğer seçimden sonra elbetteki Türkiye'nin ihtiyaçları bunu gerektiriyorsa, hakikaten önemli derecede buna ihtiyacımız varsa ve toplum da bu konuda 'evet bu olabilir' diye değerlendirme ortaya koyabiliyorsa ve biz bunu anlayabiliyorsak, bu düşünülebilir ve değerlendirilebilir ama meselenin iki tarafını da görmek gerekir."

- "En kaliteli taksi İstanbul'da olacak" Vatandaşların taksilerin daha iyi hizmet vermesiyle UBER ve benzerlerine yönelmemesiyle ilgili nelerin yapılacağına ilişkin soru üzerine Soylu, UBER'de başka bir belgenin taksi taşımacılığı için yetkisiz kullanıldığını, bunun korsan olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesinin 2015 nisan ayında korsan taşımacılığı iptal ettiğini hatırlatan Soylu, "UBER'e bugün ceza kesilmeye başlanmadı, UBER'e iki yıldır ceza kesiliyor. Taksimetreli taksi olmayan, normal bir taksi olan, korsan... İkisinin arasında çok fark yok. İkisi de aynı. Birisi kurumsal birisi daha bireysel. İkisini de şu an bizim bağlama yetkimiz yok. 2015'in nisanında Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi, işleten ile sürücü arasındaki bir ihtilaf sebebiyle iptal etmiş." diye konuştu. Kanunda belirtildiği üzere özellikle bu tip taşımalarda hiçbir şekilde komisyon alınamadığını anlatan Soylu, taksiciliğin bireysel bir iş olduğunu, karteller ve daha üst kurumlar bunu kendi adlarına yönetmesin diye komisyon alınamayacağına ilişkin kanunun bulunduğunu dile getirdi.