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 İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU :  OY KULLANMA İŞLEMİ TÜM TÜRKİYE'DE SORUNSUZ ŞEKİLDE BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  "Oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" dedi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İçişleri Bakanı Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Okulda seçmenler ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Soylu 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, "Türkiye bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibariyle de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı. 81 vilayetimizde; hem polis hem jandarma bölgemizde. İnanıyorum ki hem ülkemiz hem milletimiz hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Bu karara da hepimiz talibiz. Allah hayırlı uğuru etsin" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun gelişi
-Okuldakilerle sohbet etmesi
-Oyunu kullanması
-Açıklama yapması
-Detaylar

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