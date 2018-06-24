HABER

İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Süleyman Soylu: - "Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" - "Milletimizin vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, "1003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başladı, 81 vilayetimizde, hem polis hem jandarma bölgelerimizde Allah'a şükürler olsun. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah."

PARTNERTatile devamTatile devam
CHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandıCHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandı
Afyonkarahisar'da seçmen sandığa gittiAfyonkarahisar'da seçmen sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi oy kullandı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.