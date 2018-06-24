İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi.
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, "1003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başladı, 81 vilayetimizde, hem polis hem jandarma bölgelerimizde Allah'a şükürler olsun. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah."
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