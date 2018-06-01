İçişleri Bakanı Soylu, sertifika törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 1 milyon 629 bin 531 kişinin güvenlik sertifikası olduğunu belirterek, "Halihazırda aktif olarak çalışan özel güvenlikçi sayımız ise 308 bin 275. Bu arkadaşlarımızda toplam 52 bin 954 kayıtlı silah bulunuyor. Özellikle imkanı olup da polis koruması isteyenlere sesleniyorum; artık özel güvenlik görevlilerimiz 24 saat silahlarını yanında taşıyabiliyor. Polis koruması alacağınıza özel güvenlikle kendi korumanızı 24 saat sağlayacak imkanı oluşturduk." dedi. Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla 2 Ocak-15 Mayıs tarihlerinde eğitim alan özel güvenlik görevlilerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Törende konuşan Soylu, şehir güvenliği noktasında önemli bir konunun da teknolojik altyapı olduğunu ifade ederek, özellikle kent güvenliği yönetim sistemini, hem sayı hem de entegrasyon noktasında güçlendirdiklerini, ülke genelinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) nokta sayısının, yüzde 19,5 oranında arttırıldığını söyledi.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye genelinde KGYS'nin kurulumunun tamamlanacağını dile getiren Soylu, doğu ve güneydoğudaki 22 ilde de kurulumun tamamlandığını kaydetti. Soylu, KGYS'nin batıdaki değil de doğu ve güneydoğudaki illerde kurulumuna ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Özellikle sınırlarımızdan geçişler, Hatay'ı bu bu kategoriye aldık. Doğu ve güneydoğuda hem uyuşturucu geçişi, hem terörist geçişi, hem de düzensiz göçmen yani yasa dışı göçmen geçişi, doğu sınırlarımızdan bu tarafa aktığı için ilk tedbirlerimizi orada tam tekabül edebilecek şekilde almaya çalıştık. Proje bittiğinde 76 bin 114 kamera haziran sonunda aktif hale gelmiş olacak. İstanbul'daki kamera sayısını da yüzde 12 oranında arttırdık. Bin 720 noktada 6 bin 880 kameramız var. Yine bu sistemle entegre olan plaka tanıma sisteminde 2016'dan itibaren nokta sayısı yüzde 35 arttı." diye konuştu. Bu yıl sonu itibarıyla yüzde 150 artışla nokta sayısını bin 625'e çıkaracaklarını dile getiren Soylu, İstanbul'da plaka tanıma sistemi nokta sayısını da yüzde 57, kamera sayısını da aynı oranda arttırıp 160'a çıkardıklarını, 45 nokta için de planlama yapıldığını anlattı.

- "19 bin metruk bina yıkıldı" İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde trafik denetimlerinin de yüzde 27 oranında arttırıldığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Son 16 yılda Türkiye'de araç sayısı yüzde 141, sürücü sayısı yüzde 88 artmasına rağmen ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 15,2 azalış oldu. İstanbul'da 2016-2017 arasında ölümlü kaza sayısında ise yüzde 1,7 azalış elde ettik. Şehirlerin güvenliği açısından önemli bir mesele olan organize suçlarla mücadelede, geçen yılın ilk 5 ayına kıyasla operasyon sayısında yüzde 113, tutuklu sayısında ise yüzde 345 artış elde ettik. Aynı şekilde asayişte, özellikle İstanbul'da yankesicilikte yüzde 30,2 dolandırıcılıkta yüzde 6,8 oto hırsızlığında yüzde 32 azalma elde ettik. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin metruk bina belirledik. Yılbaşından bugüne kadar 19 bin 686 metruk binayı yıktık. Bin 909 tanesi için de yıkım kararı aldık. Uyuşturucuda operasyon sayımızı 2017-2018 arasında yüzde 36, tutuklu sayımızı yüzde 181,6 oranında arttırdık. Sadece eroin yakalamasında 2016-2017 arasında yüzde 217, ectasyde yüzde 127 artış sağladık."

Vatandaşlardan uyuşturucu konusunda ciddi şikayetler geldiğini belirten Soylu, Avrupa'dan gelen kimyasal ve ucuz uyuşturucunun Türkiye'ye ve buradan Orta Doğu'ya gönderildiğini anlattı. - "Özel güvenlik koruması alın" Bakan Soylu, kadına karşı şiddeti önlemek için geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen 36 kadının tehlikeden kurtarıldığını söyledi. Özel güvenlik konusunun şehir güvenliğinin artık ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye'de, güvenlik sertifikası olan kişi sayısı 1 milyon 629 bin 531'dir. Halihazırda aktif olarak çalışan özel güvenlikçi sayımız ise 308 bin 275. Bin 449 şirket, 258 alarm izleme merkezi, 454 eğitim merkezi var. Bu arkadaşlarımızda toplam 52 bin 954 kayıtlı silah bulunuyor. Burada bir şeyi söyleyeceğim. Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz bu işten çok şikayetçi. Ben de şikayetçiyim. Özellikle imkanı olup da polis koruması isteyenlere sesleniyorum; artık özel güvenlik görevlilerimiz 24 saat silahlarını yanında taşıyabiliyor. Allah rızası için... Polis sayımızı zaten sürekli artırmak zorundayız. Polis koruması alacağınıza özel güvenlikle kendi korumanızı 24 saat sağlayacak imkanı oluşturduk."