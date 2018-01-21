İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te

Son Güncelleme 59 saniye önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:30 |59 saniye önce

-Bakan Süleyman Soylu: -"(Zeytin Dalı Harekatı) Bu operasyonun terör örgütlerine vereceği ders kadar dünyaya vereceği bir ders vardır. O ders, bu operasyonun aynı zamanda demokrasi için yapıldığını göstermektir" -"Bugün bu demokrasi yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından birisindeyiz. Evlatlarımız sadece teröristlere değil aynı zamanda demokrasi karşıtlarına yönelik de bir adım atmaktadırlar. Duamız o yüzdendir" - "Bize kurmak istedikleri tuzak, esas itibariyle Kandil'den Afrin'e kadar ha

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyonun, terör örgütlerine vereceği ders kadar dünyaya vereceği bir ders vardır. O ders, bu operasyonun aynı zamanda demokrasi için yapıldığını göstermektir." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Soylu, önce Vali Ali Fuat Atik'i ardından da İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek'i ziyaret etti. Soylu, daha sonra Siirt Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Soylu, şunları söyledi: "Dün itibariyle Afrin'de insanlığın, medeniyetin namusunu kurtarmak için bu coğrafyada sözde değil, doğru, dürüst, gerçek bir huzuru tesis etmek için operasyona başlayan kahraman ordumuza, evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Milletimizin duası ordumuzla beraber. Bu sabah Türkiye'nin her tarafında eller semaya açıldı. Fatiha ve Fetih sureleri okundu, evlatlarımızın ayağına taş değmemesi ve etrafımızda örülmeye çalışılan şer şebekelerini ellerinin tersiyle itebilsinler diye sabaha kadar dua edildi. Allah evlatlarımızı hem muhafaza hem de muvaffak eylesin, ayaklarına taş değdirmesin."

Türk askerinin Afrin'de sadece teröristlere değil aynı zamanda demokrasi karşıtlarına yönelik bir adım attığını vurgulayan Soylu, "Onun için bugün bu demokrasi yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından birisindeyiz. Evlatlarımız sadece teröristlere değil aynı zamanda demokrasi karşıtlarına yönelik de bir adım atmaktadırlar. Duamız o yüzdendir." dedi. Harekatın sadece Türkiye sınırlarını korumak için yapılmadığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bu operasyonun terör örgütlerine vereceği ders kadar dünyaya vereceği bir ders vardır. O ders, bu operasyonun aynı zamanda demokrasi için yapıldığını göstermektir. Ülkemizin ve etrafımızdaki coğrafyayı demokrasiden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı demokrasinin tek çıkar yol olduğunu, kardeşlik ve huzur yolu olduğunu, herkesin kendisini ifade etme anlayışını ortaya koyduğu andan itibaren hiçbir sorumluluğun ortada kalmayacağını ama şiddetin, terörün, ihanetin, tezgahların, bunu bozmaya yeteneği olmadığını ortaya koyan bir operasyondur."

- "Aklınıza ne geliyorsa bu ülkeye karşı kullanıyorlar" Bakan Soylu, Türkiye'de istikrarı bozmak için 21. asrın başından beri kazanılmış siyasi ve ekonomik gücü zayıflatmak, kardeşliği bozmak için birilerinin çaba gösterdiğini anımsatarak "Ellerine ne geçiyorsa fırlatıyorlar. Uyuşturucu ticaretiyle, yabancı teröriste verdikleri desteklerle, içeride PKK'ya destek vererek, toplumsal olaylar çıkarmak için sözde aktivistler göndererek, yıllarca besleyip büyüttükleri FETÖ terör örgütünü, aklınıza ne geliyorsa bu ülkeye karşı kullanıyorlar." değerlendirmesini yaptı. - "Takke düştü kel göründü" Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği teröristlere 4 bin tır silah gönderip, sözde sınır koruma ordusu kurmaya kalkışıldığını dile getiren Soylu, şunları aktardı: "Bu kimin sınırını, kime karşı koruyacak? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı? Takke düştü kel göründü, bu kadar açık ve nettir. Bugün eğer biz Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber huzuru temin ettiysek, Suriyeli kardeşlerimizin 75 binini o bölgeye tekrar yaşayabilmek için gönderebildiysek bu siyasetin, demokrasinin, ortaya koyduğumuz kararlılığın, ey kadınlar, çaldığınız ve gittiğiniz her kapıya, oy istediğiniz her kapıda ortaya koyduğunuz o kararlı iradenin sonucudur."

- "Bütün taşları teker teker temizleyeceğiz" Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraülkenin toparlanmasının kolay olmadığını, buna rağmen ihracatın rekor bir seviye olan 157 milyardolara ulaştığını, geçen yıl Antalya'ya gelen turist sayısının 6 milyondan 10 milyona çıktığını belirtti. AK Parti kongrelerini milli mücadelenin zaptı olarak niteleyen Soylu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu süreçleri nasıl yürütürlerse yürütsünler. Bu inanç ve kararlılık, önümüzde hiçbir engel bırakmayacaktır. Bütün taşları teker teker temizleyeceğiz. Demokrasiyle beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'yu terör musibetinden hep beraber kurtaracağız. Bunun bir tek çaresi var. Çok uzun bir reçete değildir. Bunun çaresi tek bir kelimedir: Demokrasi." dedi. - "Teröre karşı da acımasızlığımızdan da zerre kadar taviz vermeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari kongresinde yaptığı yayla yasaklarının kaldırılacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Soylu, bölgede her açıdan yepyeni bir sürecin başladığını vurguladı.