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İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

"Bugün onurla ve gururla ifade etmek istiyorum, anneler 'artık çocuğum ne olacak' diye endişe etmeyecek. Hepimiz gayret gösteriyoruz. Sizin çocuğunuzu dizinizin dibinden alıp, sizden uzak tutup dağda bir terörist haline getirmeye çalışanlara karşı elimizden geleni yaptık" - "Sizin çocuğunuz Allah'ın izniyle doktor olacak, mühendis olacak, eliyle şefkat, merhamet dağıtacak. Bu kazandıklarımızı kaybettirmeyin, kazandıklarımızı geri almalarına müsaade etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün onurla ve gururla ifade etmek istiyorum, anneler 'artık çocuğum ne olacak?' diye endişe etmeyecek. Hepimiz gayret gösteriyoruz. Sizin çocuğunuzu dizinizin dibinden alıp, başka taraflara götürüp, sizden uzak tutup dağda bir terörist haline getirmeye çalışanlara karşı elimizden geleni yaptık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında düzenlenen iftar programına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, yoğun Şırnak programının arasında İstanbul'a giderek Yenikapı'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katıldığını, ardından tekrar Şırnak'a döndüğünü söyledi.

Bir sofrada yan yana ve gönül gönüle bir araya gelebilmenin asıl nimet olduğunu dile getiren Soylu, "Bu ülkenin ve bu milletin asıl zenginliği ve gücü budur. İşte biz bu sayede, bu topraklarda bin yıldır dimdik ayaktayız. İşte bu kardeşliğimizin sayesinde gün geldi üç kıtaya hükmettik, gün geldi 7 düvele Çanakkale'de meydan okuduk." dedi.

Birilerinin bu aziz milletin bu kardeşlik nimetini kıskandıklarına işaret eden Soylu, "Bunu elimizden almak istiyorlar. Aramızda kavga, dövüş olsun istiyorlar. Özellikle şu Doğu ve Güneydoğu illerimizde yıllardır bir kavgayı, etnik kimlik üzerinden bir fitneyi sürekli körükleyip duruyorlar. Yıllarca terör örgütünü besleyip büyüttüler. Silah verdiler, para verdiler. Çocukları annelerinden ve babalarından uzaklaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da insanların geç saatlere kadar huzur ve güven içinde, korkmadan sokaklarda gezdiğini belirterek, bu huzur ortamının terör örgütlerine ve Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı birlikte mücadele edilerek sağlandığını vurguladı.

Buralarda 3 yıl öncesinde ve daha eski dönemlerde korku ve kaosun hakim olduğunu, insanların ikindi namazından sonra dışarıya çıkmaktan korktuğunu, okulların öğretmensiz, hastanelerin doktorsuz kaldığını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Allah'a hamd olsun okullarımızda öğretmen var, hastanelerimizde doktorlarımız var, güvenliğimiz var, huzurumuz var. Başkalarının projesiyle değil, bizim ortaya koyduğumuz iradeyle bugün biriz, kardeşiz, herkes görsün ve duysun. Anneler sizlere sesleniyorum; Benim de kız çocuğum var. Kolundan tutup 'benim kızım ne olacak?' diyen anneye cevap veremeyen bir devlet adamı olmuşsun ne olacak. Bugün onurla ve gururla ifade etmek istiyorum, anneler 'artık çocuğum ne olacak' diye endişe etmeyecek. Hepimiz gayret gösteriyoruz. Sizin çocuğunuzu sizin dizinizin dibinden alıp, başka taraflara götürüp, sizden uzak tutup dağda bir terörist haline getirmeye çalışanlara karşı elimizden geleni yaptık. Sizin çocuğunuz Allah'ın izniyle doktor olacak, mühendis olacak, eliyle şefkat, merhamet dağıtacak. Bu kazandıklarımızı kaybettirmeyin, kazandıklarımızı geri almalarına müsaade etmeyin. Çocuklarımızın yarınlarını çalmalarına ne olursunuz izin vermeyin."

- "Birilerinin iştahını kabartmayın"

Soylu, bugünün dünden daha güzel olduğunu, yarının da bugünden daha güzel olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi çok sıkıntıya soktular, terörle terbiye etmek istediler, ekonomik krizlerle terbiye etmek istediler. İstediler ki ülkemizin zenginliklerine bakmayalım, üretmeyelim, çocuklarımız yarına umutla bakmasın. İnadına bu ülkenin 81 vilayetinde üniversiteler açıldı. Bugün şehir hastaneleri açılıyor. Onlar ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar Türkiye büyüyerek yoluna devam ediyor. 3 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesinden bugün 11 bin dolara gelen Türkiye var. Bu her birimizin sayesinde oldu. Türkiye'yi ateş çemberinin göbeği olmaktan hep birlikte çıkarttık. Bilmenizi isterim ki önümüzde büyük bir imtihan var. Birilerinin iştahını kabartmayın. Çünkü biz 6-7 Ekim olaylarında insanların oturdukları evlerin ne hale geldiğini gördük. Cizre'de, Şırnak'ta, Yüksekova'da, Hakkari'de bu bölgenin tamamında binalar yükseliyor. 10 bin 500 bina sadece Şırnak'ta yapılıyor. Bu devletin ve hepimizin gösterdiği kararlılığın tecellisidir."

Bölgeye yapılan hizmetlere, sağlanan imkanlara ilişkin bilgi veren Soylu, İstanbul'da, Ankara'da olan hizmet ve imkanın Şırnak'ın ve Hakkari'nin de hakkı olduğunu söyledi.

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