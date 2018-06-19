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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: SİZ AKŞENER'E BAKMAYIN BEN ONU İYİ TANIRIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Esentepe'de konuştu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Esentepe'de konuştu. Bakan Soylu, “Demirtaş çıksın diye sağda solda mitinglerde konuşuyor. Sağda solda, kürsüde konuşacağına sen 53 kişinin katilinin orada ortaya koyduklarından sonra o ailelerine git onlara 'Demirtaş çıksın' de, göreyim boyunun ölçüsünü. O kadar kolay mı o iş" dedi.

“SEN TAYYİP ERDOĞAN GİBİ SIRTINI MİLLETE VER, MİLLETE"
Bakan Soylu, “Siz Akşener'e bakmayın ben onu iyi tanırım. Aynı partide siyaset yaptık biz. Bir huyu vardır, bir şeyi 6 aydan fazla yürütemez. Hızlı başladı, yukarıdan aşağıya 'tak' diye düştü. Mitinglerine bin kişi, iki bin kişi gidiyor. Güya koskaca parti kurdu, Türkiye'yi başka bir tarafa götürecekti. Arkalarında da kimin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bütün bunlarla birlikte şimdi bir balon 'pos' diye söndü. Çünkü eğer sırtını Amerika'ya verirsen, sırtını Avrupa'ya verirsen, onlardan medet umarsan… Sen Tayyip Erdoğan gibi sırtını millete ver, millete" diye konuştu.
Soylu konuşmasının ardından çevrede toplananlara çiçek ve oyuncak dağıttı.

Görüntü Dökümü:
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- Soylu'nun konuşması
- Çiçek ve oyuncak dağıtması
- Detaylar

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