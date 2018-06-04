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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz."


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