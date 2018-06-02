İçişleri Bakanı Soylu: UBER korsan taşımacılıktır

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.
Taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. UBER'e değinen Soylu, "UBER yetkisiz taşımacılıktır, yani korsan taşımacılıktır" dedi.
"Burası bir hukuk devletidir" diyen Soylu, "Devlet tarafından kendilerine taşımacılık adına bir yetki verilmemiştir. Alınan yetki, D2 yetkisi ile turizm taşıma yetkisidir. Kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alması yasaktır. Vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Devlet vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur" dedi.
Taksicilerden de isteği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bütün bunları değerlendirirken başka bir şeyin daha altını çizmek zorundayız İstanbul taksicisi vatandaşımıza en iyi hizmeti vermekle mükelleftir. İstanbul'un tüm taksicileri öyle bir örnek olsun ki Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilsin" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum