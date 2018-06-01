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İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentte çeşitli programlara katlan Soylu, teravih namazını Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kıldı.

Soylu, namazın ardından caminin bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, ilgililere gerekli talimatları verdi.

Ramazanda mahallede davul çalan gençler, Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundu. Soylu, çeşitli sloganlar atan gençlerle bir süre sohbet etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon vatandaşlarla sohbet

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