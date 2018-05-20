DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Diyarbakır ve Van turizmde yüzde 100 ile gidiyor. Esnafın işleri her geçen gün daha da açılıyor." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için kente gelen Soylu, programın ardından Kayapınar Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Soylu buradaki konuşmasında, devlet ve halkın omuz omuza aynı sofrada huzur içerisinde ramazan ayını idrak ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bölgenin huzuru için gösterdiği samimiyetinden yıllardır hiç sapmadığını vurgulayan Soylu, "Müminler kardeştir"den hareketle bölgenin ve bölgedeki Kürt kardeşlerimizin huzur içerisinde olabilmesi, yarınlara umutla bakabilmesi, işini, gücünü, ailesinin huzurunu en iyi şekilde yakalayabilmesi için bütün riskleri almıştır." ifadesini kullandı.
Dışarıda pişen ve Türkiye'de uygulanmaya çalışılan projelerin tutmadığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:
"Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların, okullara öğretmenlerin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Bu toprakların projesi değildi. Çünkü bu toprakların projesinde kargaşa yoktur, kardeşlik vardır."
Bakan Soylu teröristlerin zarar verdiği ev, iş yeri ve kütüphanelerin yerine daha iyisini yaptıklarını dile getirerek, şunları aktardı:
"Mardin'de Birinci Cadde'yi gezerken zor yürüdüm. Londra'dan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden gelenler vardı. Mardin'de tek bir boş otel odası yoktu. Bugün Diyarbakır ve Van turizmde yüzde 100 ile gidiyor. Esnafın işleri her geçen gün daha da açılıyor. Üniversiteli evlatlarımız yarına umutlu bir şekilde bakıyor. İstanbul'daki bir genç nasıl yarınına umutla bakıyorsa, iddiamız ve inancımız odur ki Hakkari'deki, Şırnak'taki, Kastamonu'daki her genç yarınına umutla bakacak."
Soylu, konuşmasında annelere seslenerek, bugün var olan huzura sahip çıkmalarını, kazanların bir daha kaybedilmesine müsaade etmemelerini ve çocuklarını teröre alıştıranlara inat, onları kalemi, bilgiyi ve kardeşliği alıştırmaya çalışmalarını istedi.
- "Köklü bir milletiz"
Diyarbakır'ın önemli bir merkez olduğunu anımsatan Soylu, şöyle konuştu:
"Buraya 'Doğu'nun Paris'i derler ama Paris'in tarihinden daha eski bir medeniyet merkezidir burası. Burası sığındığımız bir medeniyet merkezidir. Herkesin kendine ilham alması gereken bir medeniyet merkezidir. Biz köklü bir milletiz. Annemizi, babamızı, atamızı, mezarlarımızı, ecdadımızı ve tarihimizi bilen milletiz. Dertleri bize bunları unutturmak ve bize bizleri yabancılaştırmaktır. Bizi bizden ayıramadıkları için çatlıyorlar."
Soylu, görevlendirme yapılan belediyeler tarafından verilen hizmetlere değinerek, temiz su gitmeyen yerlerde şimdi 24 saat tertemiz suyun aktığını, yol olmayan yerlere binlerce kilometre sıcak asfalt, kadın merkezleri, spor salonları, taziye evleri gibi birçok hizmetin halka sunulduğunu aktardı.
Halk için ayrılan paraların halka hizmet olarak harcanmasını sağladıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün belediye başkanlarımız büyük bir gayret içerisinde oldular. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Her geldiğimizde Diyarbakır bir başka gelişmenin ev sahipliğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 35 bin kişi Diyarbekirspor-Tirespor maçını seyretti. O büyük heyecanı gördüler. İstanbul'da, Ankara'da büyük statlar olur da Diyarbakır'da olmaz mı?"
Konuşmanın ardından Soylu'ya, Diyarbekirspor forması ve atkısı hediye edildi.
Program bitiminde çok sayıda vatandaş Bakan Soylu ile özçekim yaptı. Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.
Programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- "Bugün Diyarbakır ve Van turizmde yüzde 100 ile gidiyor. Esnafın işleri her geçen gün daha da açılıyor" - "İstanbul'daki bir genç nasıl yarınına umutla bakıyorsa, iddiamız ve inancımız o dur ki Hakkari'deki, Şırnak'taki, Kastamonu'daki her genç yarınına
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