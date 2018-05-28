İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Utanıyorlar bizden, utanıyorlar. Dünyanın en zengin ülkeleri oldukları halde biz kendi milli gelirimize göre onlardan daha fazla dünyada mağdurlara ve mazlumlara yardım yapan ülkeyiz. Utanıyorlar bizden, onlar mazlumluk ve mağdurluk hesabı yapmıyorlar, onlar parmak ve para hesabı yapıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu. Esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla tokalaşarak öz çekim yapan Soylu, Arabacılar Meydanı'nda halka hitap etti.

Türkiye'nin tarihi boyunca büyük sıkıntılar çektiğini belirten Soylu, "Büyük dertler çekti bu ülke. Kimi zaman bizi ayrıştırmaya çalıştılar, kimi zaman gecelik yüzde 7 bin 500'lük faizlerle bizi fukaralaştırmaya çalıştılar, kimi zaman terörizmle bize diz çökertmeye çalıştılar, kimi zaman bir annenin iki evladını birbirine sağcı ve solcu diye pusu kurdurarak bu ülkeyi birbirine kırdırmaya çalıştılar. Kimi zaman gazete manşetleriyle bizim değerlerinimizi alaya aldılar, küçümsediler. Bizi bir nokta gibi gördüler. Kimi zaman uluslararası sermaye piyasalarından düğmeye basılarak 'Acaba Türkiye'yi nasıl yok ederiz?' diye bir anlayış ortaya koydular. Kimi zaman hırslarını alamadılar, darbe yaptılar. Bu milletin sevdiklerini elinden aldılar, başbakanlarını idam ettiler. Kimi zaman milletin değerlerine, başörtüsüne, inancına, bu milletin kimliğine saldırdılar." diye konuştu.