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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

"(Ordu'daki sel) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır"


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