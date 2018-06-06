Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil.
Kandil'in alınması kaçınılmazdır. Bunun seçimle ilişkilendirilmesi yanlış.
Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün.
GÜNDEMİMİZDE AF YOK
Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak.
Sınırımızı bekleyen binlerce kahraman varken, bedelli kararını vermek kolay değil.
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