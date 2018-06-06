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Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, gündemdeki Kandil operasyonu ile ilgili '26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil' dedi. Bakan Soylu bedelli askerlik konusunda, 'Sınırımızı bekleyen binlerce kahraman varken, bedelli kararını vermek kolay değil.' ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil.

Kandil'in alınması kaçınılmazdır. Bunun seçimle ilişkilendirilmesi yanlış.

Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün.

GÜNDEMİMİZDE AF YOK

Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak.

BEDELLİ ÇIKACAK MI? SOYLU'DAN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Sınırımızı bekleyen binlerce kahraman varken, bedelli kararını vermek kolay değil.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
SEÇİM YAKLAŞTIKÇA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR NASILSA ÖLEN GARİBANIN ÇOCUĞU ONLAR ÇOCUKLARINI ASKERE BİLE YOLLAMIYOR
Millet yemiyor artık hepsi kurgu bunu ilkokul çocuğu biliyor milletin yumuşak tarafını biliyorsunuz ayar veriyorsunuz operasyon dediğin gizli olur bir gece ansızın girersin bunlar 2 hatadır geliyoruz bak geliyoruz geldik ha diye bas bas bagirdilar amerika abilerinden icazet aldilar ya bizim seçimler sıkıntıya girdi diye yapmayın artık bunları insanların çoluğunu çocuğunu kendi siyasi emellerinize alet etmeyin yazık gerçekten çok yazık teröristleri sinir kapısında karşıla yedi için itibar göster ya geçin Allah aşkına Allah ıslah etsin vallaha bıktırdınız pesss
Sayın bakanım lütfen getirmeyin bedelli askerlik durumunu güncellemeye biz Türk milleti asker doğarız incitmeyin şehitlerimizi gazilerimizi sizin askerlre verdiğiniz değerli tüm Tsk taktir ediyor tarihinde bu ülke sizin gibi bir içişleri bakanı görmedi....
SEÇİMLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YANLIŞ :) 16 YILDIR İktidardasın ne zaman seçim arifesi olsa askeri kullanıyorsunuz yada muhalafetin seçim vaadlerini çalıyorsunuz. feto iade etmeyen abd için incirliği kapatmanız lazım. kapatamazsınız çünkü siz askerimizin kafasına abd çuval geçirdiğinde Bir yanlışlık olmuş-ne notası müzik notası mı vereceğiz demiştiniz.
yav he he münbiç de de 12000 pyd li terörist vardı adamlar buhar oldu uçtu gitti hadi terk ettiler diyelim iha lar cirit atıyordu havada 12000 kişi görünmez adam olamıyacağına göre nerde bu teröristler nereye gitti
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