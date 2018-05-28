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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı) ''Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 03:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı) ''Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz."


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add İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soruşturma başlatıldı sosyal medya paylaşımı

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