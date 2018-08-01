HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir casus rahibi yüzünden Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışacağını zannedenler, bilinmesini isterim ki Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli şekilde görecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın."


PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)
Cam sanatı için genç beyinler aranıyorCam sanatı için genç beyinler aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.