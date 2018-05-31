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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler."


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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist Trabzon

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