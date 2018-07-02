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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolan ve günlerdir aranan minik Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın ölümünün ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 'İlk belirlemelere göre tecavüz yok' dedi.

Acı olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Benim de bugüne kadar umudum öyleydi. Yaptığımız teknik takiplerle umutlanmıştık. Bir sonuç almayı düşünüyorduk. Ben de Ağrı’daydım. Arkadaşlarımdan bugün bilgi aldım. Onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinde ilerliyorduk.

'İLK BELİRLEMELERE GÖRE TECAVÜZ YOK'

Dedesinin köyünde, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yer. Bu aradığı yerle alakalı böyle bir durumla karşılaşınca, ‘Ya biz görmedik, farketmedik,’ ya da çocuğunda cesedi suyla aşağıya indi. İlk belirlemelere göre sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi. İlk belirlemelere göre tecavüz yok.

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'SONRADAN ORAYA GETİRİLMİŞ'

Leyla sonradan oraya konulmuş gibi görünüyor. İlk belirlemelere göre 3-4 gündür bulunduğu yerdeydi. Otopsi sonucuna muhtaç bilgiler bunlar. Olayın her boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ufak bir işaret var darp olduğuna yönelik. Çok ufak bir darp görünüyor ama darp mıdır bir yere çarpma mıdır otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

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