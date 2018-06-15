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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki operasyonda 116 kalaşnikof, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası, doçka, bomba

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki operasyonda 116 kalaşnikof, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası, doçka, bomba atar ve av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mühimmat operasyon Terör örgütü

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