İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var

Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. O sırada aynı yolu kullanan İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu da kazaya şahit oldu. Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bakan Soylu, katılacağı toplantıya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.
AA
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