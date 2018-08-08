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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu'da sel bölgesini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: - "Özellikle uyarımız şu, bu ana arterin kullanılmaması gerekir. Çok acil işi olmayanlar dışında kullanılmamalı, böyle bir tedbir alırsak iyi olur. Onun için vatandaşlarımız bulundukları yerde kalabilirse iyi olur. Tek bir geçiş var. Allah göstermesin yine ani bir yağmurda yolda bir birikme olursa büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalırız" - "Biraz daha kuvvetli yağış uyarısı var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da tedbirlerini almasını istiyoruz"

ORDU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel bölgesini inceleyerek, "Özellikle uyarımız şu, bu ana arter kullanılmaması gerekir. Çok acil işi olmayanlar dışında kullanılmamalı, böyle bir tedbir alırsak iyi olur. Onun için vatandaşlarımız bulundukları yerde kalabilirse iyi olur. Tek bir geçiş var. Allah göstermesin yine ani bir yağmurda yolda bir birikme olursa büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Bakan Soylu, sel felaketi nedeniyle Karadeniz Sahil yolu üzerinde yıkılan köprüde ve sular içinde kalan Ünye Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun kaç köprünün yıkıldığı, can kaybı olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Soylu, "Arkadaşlarımız yolları açmak için büyük çaba sarf ettiler. Menfezler, köprüler...Yedi köprü yıkılmış ama bununla ilgili tüm çalışmaları arkadaşlar yapıyor. Allah'a şükür can kaybı yok. Hasar tespitleri yapılıyor." dedi.

Bölgenin fındık açısından önemli bir bölge olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız biraz önce anlattı. Tam hasat zamanı. İstanbul ve diğer illerden Ordu, Giresun, Ünye ve Samsun'a fındık toplamak için gelen vatandaşlarımız var. Ne kadar büyük bir hasar var? Arkadaşlarımız tespit edecekler." diye konuştu.

- "Tek bir geçiş var. Yolda bir birikme olursa büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalırız"

Bakan Soylu, bölgede yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğine işaret ederek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle uyarımız şu, bu ana arterin kullanılmaması gerekir. Çok acil işi olmayanlar dışında kullanılmamalı, böyle bir tedbir alırsak iyi olur. Onun için vatandaşlarımız bulundukları yerde kalabilirse iyi olur. Tek bir geçiş var. Allah göstermesin yine ani bir yağmurda yolda bir birikme olursa büyük sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Halen yağış riski var. Arkadaşlarımız sürekli olarak izliyorlar. Biraz daha kuvvetli yağış uyarısı var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da tedbirlerini almasını istiyoruz."

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