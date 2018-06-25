İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 12'si ölü, 7'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan operasyonlarda 4 ilde 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 18'i ağır ve uzun namlulu toplam 27 silah, 12 el bombası, 3 bin 687 muhtelif mühimmat, 121 kilogram patlayıcı ele geçirilirken, 7 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1542 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664'ü terör (PKK/KCK 395, Aşırı Sol 3, DEAŞ 68, FETÖ/PDY 198), 2 bin 945'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 52'si de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 661 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 945 operasyonda; 705 kilogram esrar, 695 kilogram eroin, 33 kilogram afyon sakızı, 2,6 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 11 kilogram metamfetamin, 1554 ecstasy, 312 bin 541 captagon, 6 bin 99 sentetik ecza ve 142 bin 371 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 244 bin 946 paket kaçak sigara, 120 bin 76 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 445 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 378 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin, 1,6 kilogram sentetik kannabionid, 0,6 kilogram metamfetamin, 1385 ecstasy, 1095 captagon, 178 sentetik ecza ve 987 kök kenevir ile 19 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 549'u denizlerde olmak üzere 3 bin 973 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 52 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN /ANKARA DHA

