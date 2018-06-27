İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığının "Kaymakam Adaylığı Sınavı"na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar, 100 kaymakam adayı alımı için yapılacak sınava başvurabilecek.

Adaylar başvurularını 5-12 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında "e-işlemler" bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 180 TL sınav ücreti yatıracak. Banka veya ATM'lerden sınav ücreti ödemesi kabul edilmeyecek.