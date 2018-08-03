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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı bugün düzenlenen operasyonlarda 4'ü ölü, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bugün düzenlenen operasyonlarda 4'ü ölü, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsallarında 2'şer teröristin öldürüldüğü belirtildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de 2 teröristin teslim olduğu kaydedildi.

ANKARA, (DHA)-

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