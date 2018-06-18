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İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 11-18 Haziran tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7'si üst düzey 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.043 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 326 Terör (PKK/KCK 134, AŞIRI SOL 12, DEAŞ 61, FETÖ/PDY 119), 3.293 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 72 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.691 kişi gözaltına alınmıştır."

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER DE VAR

Gri listede aranan teröristler arasındaki, LEHENG ARGEŞ(K) RAMAZAN YASUGEY, TAYLAN (K) ERKAN ORDU, FERHAT DERSİM (K) ERTAN EROL, BOTAN (K) VELİ TAŞKIRAN, ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen REZAN ULAŞ (K) ERKAN KAFTAR, JİR KAMIŞLA (K) AYAT MAHMUT, DİLOVAN BAHTİYAR (K) FATİH KIRTAY adlı teröristlerin de bulunduğu 7'si sözde üst düzey olmak üzere 22 (10 ölü, 4 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

11 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 TESLİM, 2 SAĞ)

DİYARBAKIR/LİCE – 1 (ÖLÜ)
ANTALYA/MANAVGAT – 1 (SAĞ)
MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)
ŞANLIURFA/SURUÇ – 1 (SAĞ)

12 HAZİRAN SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST TESLİM

MARDİN/MERKEZ – 1 (TESLİM)
AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (TESLİM)

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ – 7 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 5 TESLİM)

ŞIRNAK/SİLOPİ – 3 (TESLİM)
DİYARBAKIR/LİCE – 1 (ÖLÜ)
TUNCELİ/MERKEZ – 1 (ÖLÜ)
MARDİN/NUSAYBİN – 2 (TESLİM)

14 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ – 3 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)

ŞANLIURFA/BİRECİK – 1 (SAĞ – DEAŞ)
HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 2 (ÖLÜ)

15 HAZİRAN CUMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST ÖLÜ

ERZİNCAN/KEMAH – 3 (ÖLÜ)

16 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

BİTLİS/AHLAT – 1 (SAĞ – DEAŞ)

18 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ

DİYARBAKIR/LİCE – 2 (ÖLÜ)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

"Yapılan Operasyonlar Neticesinde; 3 ilde (Ağrı-1, Hakkâri-2, Van-2) 5 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 165’i ağır ve uzun namlulu (14 Makineli Tüfek, 13 Roket/Havan/Füze, 7 Kanas, 131 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 171 silah, 467 adet El Bombası, 240 bin adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 21 kg patlayıcı madde, 35 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir."

UYUŞTURUCU VE KAÇAKLIK OPERASYONU

"Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 504 operasyonda; 1.098 kg Esrar, 280 kg Eroin, 5 kg Sentetik annabinoid, 3,4 kg Metamfetamin, 3.674 adet Ectasy, 2.996.017 adet Captagon, 43.084 adet Sentetik ecza, 36.785 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca; 292.894 paket Kaçak Sigara, 10.209 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.293 kişi gözaltına alınmıştır."

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

"Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 373 şüpheli gözaltına alınmıştır. 72 kg esrar, 2,2 kg eroin, 0,2 kg kokain, 2,4 kg sentetik kannabinoid, 3 kg metamfetamin, 3.603 adet ecstasy, 145 adet captagon, 22.173 adet sentetik ecza, 980 kök kenevir ve 9 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir."

ASAYİŞ UYGULAMALARI

"Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için, 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekiplerimiz tarafından ülke genelinde 13-14 Haziran tarihlerinde 3 bin 39 uygulama noktasında 28 bin 236 personelin katılımıyla “TÜRKİYE HUZUR ARİFE UYGULAMASI” yapılmıştır. Uygulamada; 184 bin 900 şahıs, 31 bin 585 araç, 3 bin 921 işyeri kontrol edilmiş, 240 aranan şahıs yakalanarak 113 araca işlem yapılmıştır."

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.422 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

"470’i denizlerde olmak üzere toplam 3.231 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör gözaltına alınmıştır."

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İçişleri Bakanlığı PKK

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