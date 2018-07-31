İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14 Ekim 2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldı.
Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığının izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabilecek.
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