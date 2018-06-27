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İçişleri Bakanlığı: Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayının aydınlatıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

ANKARA, (DHA)-

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