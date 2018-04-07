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İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, 07-08 Nisan tarihinde Erzurum’dan Kabil’e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

IHAAW131852-GEN/07-04-2018 - İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, 07-08 Nisan tarihinde Erzurum’dan Kabil’e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini açıkladı. 07.04.2018 13:18:52 TSI NNNN

IHAAW131852-GEN/07-04-2018

- İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, 07-08 Nisan tarihinde Erzurum’dan Kabil’e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini açıkladı.

07.04.2018 13:18:52 TSI
NNNN

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