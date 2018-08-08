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İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 04:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar Yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.

AA'nın haberine göre Resmi Gazete'de yer alan diğer bir atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Prof. Dr. Uğur Ünal getirildi. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy'un ataması gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete atama İçişleri Bakanlığı

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