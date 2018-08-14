HABER

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda Tunceli'de 5, Kars'ta 2 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 5, Kars'ta 2 terörist olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemiİstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi
Sıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyorSıcaktan bunalanlar, şelalede serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kars Tunceli

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!

Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu gizemi

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'

Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti

Rahip Brunson'ın sokağında kuş uçmuyor! Ablukaya alındı

Rahip Brunson'ın sokağında kuş uçmuyor! Ablukaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.