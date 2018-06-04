HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Roman müzisyenler, Roman aday için stüdyoya girdiRoman müzisyenler, Roman aday için stüdyoya girdi
Kilis'te bayrama giden Suriyeliler izdihama yol açtıKilis'te bayrama giden Suriyeliler izdihama yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PKK TSK terör

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.