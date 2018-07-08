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İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:52 | Son Güncelleme

701 sayılı OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımladı. Çok sayıda kamu kurumundan binlerce kişi ihraç edildi. Peki, İçişleri Bakanlığı'ndan kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi? Son KHK, İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi...

İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)

8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son OHAL KHK'sı ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. İhraçlar arasında Bakanlıklarda da son sayıda isim bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'ndan da çok sayıda isim ihraç edilenler listesinde... Peki, kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi?

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi...

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GÖREVE İADE EDİLENLER İSİM İSİM TAM LİSTESİ

Yapılan soruşturmalar neticesinde daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığından 30, Milli Eğitim Bakanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevlerine dönmelerinin önü açıldı.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığında 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi.

GÖREVE İADE EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Adalet Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)Adalet Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)
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