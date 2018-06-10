İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı, inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız." dedi. Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı'nda katılımcılara hitap etti. Konuşmada, ulaşım, bölünmüş yol, hızlı tren, havalimanı, köprü, tünel dediklerini dile getiren Erdoğan, geçmişte insanların tek şerit gidiş, tek şerit geliş olan yollarda İstanbul'dan, Türkiye'nin 80 vilayetine ulaşmaya çalıştığını söylediklerinde, uçağı ancak havada görebildiklerini anlattıklarında gençlerin kendilerine inanmaz gözlerle baktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda artık uçağa binmenin lüks olmaktan çıktığını ifade ederek, "Artık lüks otobüs fiyatına uçağa biniyoruz. Bu hale döndük. Allah rahmet etsin, babacığım benim uçağa falan binemedi ama şimdi bizler rahatlıkla biniyoruz. Nereden nereye geldik." diye konuştu.

Erdoğan, her alanda benzer bir tabloyla karşılaştıklarını, şimdi dev İstanbul havalimanını yaptıklarını kaydetti. "Dünyanın ilk üçü içerisinde ve 29 Ekim'de açılışını yapacağız. İlk etapta 90 milyon yolcu kapasiteli olacak yılda. 2023, 150 milyon, buraya çıkacağız. Artık dünyada havalimanımızın hamd olsun benzeri yok. İlk üç içinde. Buraya geldik." diyen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı da Millet Bahçesi yapacaklarını ifade etti. Artık "Bizim böyle bir bahçemiz yok" denilmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Gülhane var ama burada da Atatürk Havalimanı, muhteşem projeyle orayı Millet Bahçesi yapıyoruz. Çoluğu, çocuğu hep gelsin oralarda sere serpe yuvarlansınlar. Bu nereden geldi, ya havalimanından çıktık, iftara geliyoruz buraya. Gelirken sahil tabii iftar saatinde her iki taraf tıklım tıklım dolu. Arkadaşlara dedim ki 'Şöyle bir kenara çekin de bir grubun yanına gidelim.' Gittik, hepsi zaten mangal yapmaya başlamışlar, hazırlık yapıyorlar iftara. Şimdi onu görünce dedik ki 'Artık İstanbul'a bunların hepsini de kapsayacak devasa bir Millet Bahçesi yapmamız lazım.' Yani İngiliz'in Hyde Park'ı varsa ki 170 bin metrekare falandır, Amerika'nın Central Park'ı varsa ki o da 2-3 civarındadır. Bizim onlardan daha büyüğü niye olmasın? Burası 12 milyon metrekare. Burayı yapacağız. Türk milleti için, bu millet için evelallah hepsi haktır, olacak."

- "Aramızdaki fark bu" Gençlerin Türkiye'nin hep böyle olduğunu sandıklarını, halbuki bunun böyle olmadığını en iyi muhtarların bileceğini dile getiren Erdoğan, "Bunun için muhtarlarımızdan rica ediyorum, mahallelerinizdeki gençlerimize, eski Türkiye'yi, eski İstanbul'u lütfen anlatın. Çöp dağlarının olduğu İstanbul'u anlatın. Hava kirliliğinin olduğu İstanbul'u anlatın. O susuzluğun hakim olduğu İstanbul'u anlatın. Bunlardan nasıl kurtulduğumuzu lütfen anlatın. Bunu en iyi siz biliyorsunuz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı seçildiğinde şehrin sokaklarının çöp dağları tarafından işgal edildiğini aktararak, Ümraniye'de yaşanan çöp patlamasını hatırlatarak, burada 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak kendilerinin o patlayan çöplüğün olduğu yere spor tesisleri yaptıklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz buyuz ya aramızdaki fark bu. Dünyanın en güzel şehri, pisliğe, susuzluğa, hava kirliliğine, kötü kokuya, bakımsızlığa mahkum edilmişti. Musluklardan su akmadığı için mahallelerde su istasyonları açılmıştı. İnsanlar tankerlerle getirilen suları, buralardan doldurup, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Haliç'in yanından ancak burnumuzu tutarak geçebiliyorduk. Ben aslında Haliç'in kenarında, Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. Haliç'in ne olduğunu çok iyi bilirim ama orayı temizlemek de elhamdülillah bize nasip oldu. Haliç'i biz temizledik. Peki bütün bu sorunlar gençler tarafından biliniyor mu? Herhalde sihirli bir değnek geldi İstanbul'a dokundu ama Türkiye'ye dokunmadı. Bütün bu sorunlar bizim ve ekibimizin gayretleriyle, çalışmalarıyla, projeleriyle hamd olsun, yatırımlarıyla çözüldü. Ülkemizi bugünlere getirebilmek için gerçekten çok çalıştık. Önümüze vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar nice engeller kondu."

- "O güne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışacağız" Haliç'ten 2,5 milyon metreküp çamuru çıkardıklarını, 9 kilometre ötede Alibeyköy'de bir taş ocağına taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, şu anda da üzerinde Vialand'ın bulunduğu alanın bu çamurla doldurulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak şimdi orada ne yaptık? Tüm ülkemin insanları, çocukları için devasa bir oyun parkı meydana çıktı. İş bilenin, kılıç kuşanın. Bunlar yapmadan olmuyor. Şimdi tüm bu yaptıklarımızın adeta taçlandırılması olarak görebileceğimiz yeni bir dönemin eşiğine geldik. İnşallah 24 Haziran'da bugüne kadar olduğu gibi bir kez daha milletimizden icazet alacak, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Bayramı takip eden pazar günü seçim olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini "Buradan sizlerle birlikte tüm milletime çağrı yapıyorum, aman ha memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın. Oy vererek sadece ülkeye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz. Aynı zamanda geleceğinizin kararını veriyorsunuz. Bunun için mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız. Ama o güne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışacağız." diyerek tamamladı. Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı personeli, muhtarlar ve davetliler katıldı. (Bitti)

İçişleri Bakanlığı Mensupları ve İstanbul Muhtarları İftar Programı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı, inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız"

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