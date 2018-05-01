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İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.‬"

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

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İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili

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