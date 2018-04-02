TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir" denildi. İçişleri Bakanlığı da son bir haftada 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
HAKKARİ'DE OPERASYON
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Mart günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akocak Köyü Sülük Mezrası'nda icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 LMGK marka makineli tüfek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu mezrasında 31 Martta icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış el yapımı patlayıcının da olay yerinde imha edildiği bildirildi.
SON 1 HAFTADA 61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik operasyonlarıyla ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.385 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.091 Terör (PKK/KCK 206,AŞIRI SOL 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3.679 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.845 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.
ARANANLAR LİSTESİNDEKİ TERÖRİSTLER DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
toplam 61 (40 ölü, 10 sağ, 11 tesli̇m) teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r.
Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
9 ilde (Diyarbakır-3, Batman-1, Hakkâri-2, Siirt-7, Adıyaman-1, Mardin-1, Tunceli-11, Osmaniye-1, Bingöl-1) 28 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
48’i ağır ve uzun namlulu (14 M-16, 2 Kanas, 2 Doçka, 1 Biksi, 4 Roketatar/Füze, 25 Kalaşnikov) toplam 55 silah,
245 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,
42 El Bombası,
014 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.683 OPERASYONDA;
Bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile Piyasa değeri 28.141.714 TL olan;
542 kg Esrar,
403 kg Eroin,
1,61 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
12,77 kg Metamfetamin,
985 adet Uyuşturucu Hap,
Bir önceki haftaya göre 1 katından fazla artış ile Ayrıca piyasa değeri 4.333.942 TL olan;
313 adet Kaçak Sigara,
Bu operasyonlar kapsamında 3.679 kişi gözaltına alınmıştır.
Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ağrı-Gürbulak, Edirne-Kapıkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde Emniyet, Jandarma, Maliye, SGK ve Gümrük Muhafaza birimlerince ortak yapılan denetlemelerde 6.954 araç aranmış, 9.698 şahıs sorgulanmıştır
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alınmıştır. 74 kg esrar, 10 kg eroin, 1,4 kg sentetik kannabinoid, 2,9 kg metamfetamin, 16.276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ve 64 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.
ASAYİŞ UYGULAMARI;
Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 30 Mart 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak; 55.369 personel, 9.249 ekip, 218 köpek unsuru ile 7.040 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur-11” uygulaması yapılmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE
826’sı denizlerde olmak üzere toplam 6.176 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ayrıntılar gelecek...
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