TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir" denildi. İçişleri Bakanlığı da son bir haftada 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. HAKKARİ'DE OPERASYON



Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "30 Mart günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akocak Köyü Sülük Mezrası'nda icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 LMGK marka makineli tüfek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu mezrasında 31 Martta icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış el yapımı patlayıcının da olay yerinde imha edildiği bildirildi. SON 1 HAFTADA 61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik operasyonlarıyla ilgili haftalık bilançoyu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.385 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.091 Terör (PKK/KCK 206,AŞIRI SOL 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3.679 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.845 kişi gözaltına alınmıştır." denildi. ARANANLAR LİSTESİNDEKİ TERÖRİSTLER DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mavi̇ kategori̇de Ferhat (k) Necmetti̇n Kutum,

Turuncu kategori̇de Mahi̇r (k) Ci̇han Kıt,

Gri̇ kategori̇de Deli̇la (k) Zeynep Mi̇ran, Baran (k) Haydar Gül ve Demhat (k) İsmai̇l Özdemi̇r i̇le

Sözde li̇der kadroda İran uyruklu Harun kod adlı teröri̇sti̇n de i̇çi̇nde bulunduğu 6’sı sözde üst düzey toplam 61 (40 ölü, 10 sağ, 11 tesli̇m) teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde; 9 ilde (Diyarbakır-3, Batman-1, Hakkâri-2, Siirt-7, Adıyaman-1, Mardin-1, Tunceli-11, Osmaniye-1, Bingöl-1) 28 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

48’i ağır ve uzun namlulu (14 M-16, 2 Kanas, 2 Doçka, 1 Biksi, 4 Roketatar/Füze, 25 Kalaşnikov) toplam 55 silah,

245 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

42 El Bombası,

014 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

3 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir. UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.683 OPERASYONDA;

Bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile Piyasa değeri 28.141.714 TL olan; 542 kg Esrar,

403 kg Eroin,

1,61 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

12,77 kg Metamfetamin,

985 adet Uyuşturucu Hap,

233 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bir önceki haftaya göre 1 katından fazla artış ile Ayrıca piyasa değeri 4.333.942 TL olan; 313 adet Kaçak Sigara,

825 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.679 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ağrı-Gürbulak, Edirne-Kapıkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde Emniyet, Jandarma, Maliye, SGK ve Gümrük Muhafaza birimlerince ortak yapılan denetlemelerde 6.954 araç aranmış, 9.698 şahıs sorgulanmıştır