İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi. Terörden arananlar listesine ilk kez giren isimlerden biri de Sabancı suikastının faili DHKP-C’li Fehriye Erdal oldu.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol terör örgütlerinden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor. 9 Şubat’ta güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler belli oldu. Terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu kırmızı listeye PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü liderlerinden Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. Müslim, 4 milyon TL ödülle aranıyor.

Suriye’de Esad saflarında savaşan Mihraç Ural’ın aranma kategorisi kırmızı listeye yükseltildi. THKP-C Acilciler grubunun elebaşı Ural daha önce yeşil listedeydi. Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılan Ural, Rusya ve Türkiye arasında krize neden olmuştu. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı. 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listede sol terör örgütlerinden 28, bölücü terör örgütlerinden 89, dini istismar eden terör örgütlerinden 9, FETÖ/ PDY’den 10 kişi bulunuyor.