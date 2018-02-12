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İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 05:13 | Son Güncelleme

Terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklendi. 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim ile ismi son olarak Soçi skandalıyla gündeme gelen Mihraç Ural da yer aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi. Terörden arananlar listesine ilk kez giren isimlerden biri de Sabancı suikastının faili DHKP-C’li Fehriye Erdal oldu.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Listede sol terör örgütlerinden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor. 9 Şubat’ta güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler belli oldu. Terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu kırmızı listeye PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü liderlerinden Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. Müslim, 4 milyon TL ödülle aranıyor.

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Suriye’de Esad saflarında savaşan Mihraç Ural’ın aranma kategorisi kırmızı listeye yükseltildi. THKP-C Acilciler grubunun elebaşı Ural daha önce yeşil listedeydi. Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılan Ural, Rusya ve Türkiye arasında krize neden olmuştu. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı. 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listede sol terör örgütlerinden 28, bölücü terör örgütlerinden 89, dini istismar eden terör örgütlerinden 9, FETÖ/ PDY’den 10 kişi bulunuyor.

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ERDAL MAVİ LİSTEDE

Listede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, Gülen’in veliahtı olarak gösterilen Mustafa Özcan, PKK’nın sözde lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, DEAŞ terör örgütünden Mustafa Dokumacı bulunuyor. Listede yer alan DEAŞ’lı terörist Yunus Durmaz ile PKK/KCK sözde Beşli Yürütme Konseyi üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu etkisiz hale getirilmişti. Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL. Erdal; İsmail Akkol ve Mustafa Duyar ile birlikte 9 Ocak 1995 tarihinde Sabancı Center’da işadamı Özdemir Sabancı, TOYOTASA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe’nin öldürülmesiyle ilgili olarak 22 yıldır aranıyor.

Mavi listede bulunup 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristlerden 13’ü etkisiz hale getirilmişti. Listede FETÖ terör örgütünden emniyet imamı olarak bilinen “Kozanlı Ömer” lakaplı Osman Hilmi Özdil ile Emrullah Uslu da bulunuyor.

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5 LİSTEDEN 163 İSİM ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle daha etkin mücadele için “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödül veriliyor. Ödüller için beş ayrı renk kategorisi belirlendi. Örgüt yöneticileri kırmızı renk kategorisinde 4 milyon TL, mavi listedekiler 1.5 milyon TL, yeşil listedekiler 1 milyon TL, turuncu listedekiler 600 bin TL, gri listedekiler 300 bin TL ödülle aranıyor. Ödülle aramaya ilişkin uygulama kapsamında aradan geçen 2.5 yılda, güvenlik güçlerinin de başarılı operasyonlarıyla kırmızı listeden 2, maviden 13, yeşilden 21, turuncudan 15, griden 112 olmak üzere 163 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödülleri de verilmeye başlandı. Yazılı, sözlü ya da elektronik ortamdan, emniyet-jandarma birimlerine, yurtdışında elçilik ve konsolosluklar ile “Alo 140”, “155 ve 156” hatlarına yapılan ihbar doğrultusunda bazı teröristler etkisiz hale getirildi. Ödül yönetmeliği doğrultusunda ihbar yapıp terör örgütlerine ağır darbe vurulmasına katkı sağlayanlara toplam 12 milyon 573 bin TL para ödülü verildi.

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İçişleri Bakanlığı terör listesi Salih Muslim mihraç ural

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben bu en üstteki adamı Ankara' da görmüştüm sanki?
bu adamı saraylarda ağırlayan sizsiniz bu ne yaman çelişki bu nasıl devlet ??? ağırladığınız da bu terörist nasıl paçavrası ile törenle karşılanır dedik bize demediğinizi bırakmadınız bu nasıl iştir aklımız almıyor ????
Önemli olan onunla görüşürken ve şimdiki adam aynı adammı. Yani fikirleri değişti de biz ona göre mi değiştik.Yani önceden pyd suriyede ayrık güç olmak istemiyordu da, şimdi mi ayrık güç olmak istiyor. Cevap evet ise , bu karar doğru.
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