İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2018 açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı memur personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır sorusunu personel alım başvurusu yapan milyonlarca kişi internette ararken, personel alım sonuçlarına ilişkin son güncel haberler de geliyor. İçişleri Bakanlığı personel alım sonucunda yer alan güncel bilgi ve tarihlere göre, Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre başvurular 16 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. Bu kapsamda valiliklere, kaymakamlıklara ve il, ilçe nüfusu müdürlüklerine personel alımı yapılacak. bin 117 büro personeli istihdam edilecek. Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları 2018 ile ilgili sonuç sorgulama ekranı ile güncel haberleri mynet.com'dan takip edebilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 PERSONEL ALIM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.

PERSONEL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır. Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacaktır.

PERSONEL ALIM İLANI YAŞ ŞARTI KAÇ? Yaş şartı 35 olarak ilanda belirtildi. Buna göre 1 Ocak 1982 ve sonrasındaki bir tarihte doğan, 18 yaşından büyük adayların başvuruları geçerli sayılacak. KPSS şartı 60 olacak. Adayların önlisans ya da lisans mezunu olma durumlarına göre KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.İçişleri Bakanlığı memur alımı için önlisans ve lisans mezunu büro personeli alınacak. Adaylarda herhangi bir bölümden önlisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Bir bölüm şartı bulunmuyor. Önlisans mezunları için 957, lisans mezunları için ise 160 kadro belirtiliyor.İçişleri Bakanlığı başvuru için internet adresinde gün içerisinde 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formunu açacak PERSONEL ALIM İLANI MEMUR KADRO VE İŞ TANIMI Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

MEMUR OLMA ŞARTLARI NEDİR? Herhalde şimdiye kadar “Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun.” ya da “ Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın.” Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir? KİMLER MEMUR OLABİLİR? Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir. Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.