İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST DE ARALARINDA
İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirilenler arasında yer aldığı belirtildi.
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