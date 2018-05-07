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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST DE ARALARINDA

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de etkisiz hale getirilenler arasında yer aldığı belirtildi.


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İçişleri Bakanlığı PKK

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