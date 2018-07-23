İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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