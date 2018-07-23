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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı PKK

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