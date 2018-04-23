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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

IHAAW100117-GEN/23-04-2018 - İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 23.04.2018 10:01:17 TSI NNNN

IHAAW100117-GEN/23-04-2018

- İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

23.04.2018 10:01:17 TSI
NNNN

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